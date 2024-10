Il Perugia calcio ha esonerato l'allenatore Formisano

Il Perugia calcio, serie C, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Alessandro Vittorio Formisano. Lo ha fatto dopo l'ultima sconfitta in casa con il Milan under 23. I biancorossi sono undicesimi nella classifica del girone B.

"A mister Formisano e al vice Valerio Pignataro vanno i più sentiti ringraziamenti per l'impegno, la serietà e la correttezza dimostrati in tutti questi anni. A loro i migliori auguri per il prosieguo di carriera" è detto in un comunicato della società.

Per la sostituzione del tecnico circola il nome di Lamberto Zauli.



