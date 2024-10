Gesenu presenta a Ecomondo soluzioni per igiene urbana

Il gruppo Gesenu sarà presente a Ecomondo, l'evento internazionale di riferimento per tutti gli attori del settore dell'ambiente, sostenibilità e della transizione ecologica, che si svolgerà dal 5 all'8 novembre presso il Quartiere Fieristico di Rimini. Sarà a disposizione degli ospiti per presentare le proprie soluzioni legate ai servizi di igiene urbana, gli "importanti risultati raggiunti anche grazie alle eccellenze impiantistiche del Gruppo, le attività e i progetti pensati per rispondere a obiettivi di sostenibilità sempre più sfidanti" sottolinea l'azienda.

Proprio per valorizzare l'impegno in questo settore, il Gruppo Gesenu ha organizzato all'interno del suo stand di 180 metri quadri un programma di eventi per presentare ai propri stakeholder le best practice dell'azienda, gli sviluppi e i progetti futuri. "In questo modo la società - prosegue la sua nota - si inserisce in un circuito virtuoso per lo scambio di idee e buone pratiche da divulgare all'interno degli scenari offerti dalla manifestazione: un'occasione di diffusione del patrimonio aziendale e territoriale, da promuovere come valore comune attraverso le tante collaborazioni con aziende del territorio.

Per tutta la durata della manifestazione lo stand del Gruppo Gesenu ospiterà talk, incontri e presentazioni che vedranno dialogare tra di loro vertici aziendali, istituzioni e tecnici.





