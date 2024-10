Con la Camera di commercio Umbria al centro turismo digitale

La Camera di commercio dell'Umbria è stata designata quest'anno per organizzare, in collaborazione con PromoFirenze, l'incontro itinerante di anteprima "Bto on tour", iniziativa di formazione itinerante di Be travel onlife, l'appuntamento di riferimento in Italia su turismo digitale, innovazione e formazione. Il tema della 16/a edizione, in calendario a Firenze presso la Stazione Leopolda il 27 e 28 novembre 2024, sarà "Balance" e indagherà il complesso rapporto tra intelligenza artificiale e umana.

Per Be travel onlife - spiega la Camera di commercio dell'Umbria - saranno affrontati i temi più attuali legati al turismo digitale e agli sviluppi dell'Intelligenza artificiale ma con una personalizzazione territoriale e l'obiettivo di creare un legame tra scenari mondiali e realtà locali. Ci saranno relatori "di spicco", tra i massimi esperti italiani, per approfondire tutte e quattro le tematiche del programma scientifico, destination, digital strategy, food&wine e hospitality, declinandole con particolare attenzione al contesto dell'"Umbria, Cuore Verde d'Italia".



