Con Danilo Primieri Democrazia sovrana popolare in Consiglio Terni

Il coordinatore nazionale e candidato presidente per la Regione Umbria di Democrazia sovrana popolare Marco Rizzo ed il consigliere comunale di Terni Danilo Primieri hanno riscontrato una "comunione di intenti rispetto al progetto politico del sovranismo popolare a Terni, in Umbria ed in Italia" e quindi rappresenterà il partito a Palazzo Spada.

Danilo Primieri è "un conosciuto ed apprezzato agente di commercio di famiglia ternana", è detto in un comunicato di Democrazia sovrana a popolare. È risultato eletto quinto su trentadue candidati della lista risultata più votata tra le vincenti (Bandecchi per Terni) nelle elezioni del 2023.

L'incontro con Marco Rizzo "evidenzia l'attenzione di Democrazia Sovrana Popolare per il territorio e per le sue istituzioni".

"L'Umbria, a partire da Terni,- ha spiegato Rizzo- rappresenta un paradigma dei problemi dell'intera Italia, dal decadimento della sanità pubblica ai problemi della mancata programmazione industriale, dal decadimento delle piccole imprese, del commercio e dell'artigianato sino ai temi della sicurezza ambientale e del territorio".



