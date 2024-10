Anziana morta in incidente stradale nel narnese

E' di una vittima, una donna di 89 anni residente a Terni, e tre feriti, il bilancio di un incidente stradale autonomo accaduto nella notte fra domenica e lunedì lungo il raccordo Terni-Orte, all'altezza di San Liberato di Narni.

Il conducente di un'auto, una Renault, ne ha perso il controllo e, a seguito degli impatti che ne sono conseguiti, l'anziana che era a bordo è morta. Ferito lo stesso conducente e altri due passeggeri di sesso maschile: tutti sono stati trasportati in ospedale dal 118. Per loro le prognosi vanno da 20 a 30 giorni.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri della compagnia di Amelia per le indagini del caso.





