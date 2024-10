Dipendenti Enel in gara di go kart per la donazione del sangue

Una nuova edizione della festa dei donatori di sangue del Gruppo Avis Enel Umbria, per promuovere la cultura della donazione e dare il buon esempio. Al "Pgk Karting Network Perugia", a Ponte San Giovanni, il gruppo Avis Enel Umbria ha festeggiato i suoi 52 anni di attività e, contemporaneamente, la 31/a edizione dell'evento.

Anche quest'anno oltre una ventina di dipendenti Enel - delle varie società del Gruppo elettrico come Enel Energia, E-Distribuzione, Enel X ed altre - si è messa in gioco in un'avvincente gara di go-kart, segnata dalla voglia di diffondere il messaggio di solidarietà della donazione, come strumento fondamentale per salvare vite umane.

"Ottima la partecipazione dei giovani dipendenti dell'Enel - afferma il presidente del Gruppo umbro, Enzo Severini - che hanno disputato le qualifiche e la corsa finale".

All'evento ha assistito anche il presidente di Avis Umbria, Enrico Marconi, per il quale "l'iniziativa è ampiamente meritevole, perché promuove lo sport, gli stili di vita sani, la solidarietà e la cultura della donazione del sangue: tutto ciò, condividendo e abbracciando gli ideali e i valori Avis.

E' importante ciò che rappresenta Il gruppo Avis all'interno di Enel, anche nella promozione della salute nei luoghi di lavoro, poiché i dipendenti che donano il sangue sono costantemente controllati".

Quanto alle scorte di sangue in Umbria, "quest'anno, siamo abbastanza tranquilli, c'è un incremento dell'1 per cento, anche se c'è stato un minor consumo di sangue, perché sono diminuiti gli interventi chirurgici programmati. Tuttavia, la vera carenza è la raccolta del plasma e qui siamo tra le regioni non autosufficienti. In italia, siamo carenti per il 20 per cento.

Il plasma è utilizzato anche per fare i farmaci, per cui viene importato dall'estero dove chi dona viene pagato e, spesso, il donatore rappresenta la fascia più debole della popolazione, con evidenti ripercussioni anche sotto il profilo etico, oltre che di sicurezza".

"Il gruppo si costituì 51 anni fa - ripercorre il presidente Severini - prima di tutto come atto di civiltà e quindi come occasione di aggregazione e socializzazione. Poi, attraverso iniziative e manifestazioni, abbiamo voluto estendere la nostra azione a tutta la comunità umbra, sensibilizzando i cittadini alla donazione di sangue che rappresenta un gesto altruistico, ma anche una tutela della propria salute. La scelta di promuovere una festa al Pgk Karting Network è finalizzata a coinvolgere, in particolare, i giovani e anche quest'anno siamo molto contenti dell'ampia ed entusiastica partecipazione".

Quest'anno il podio è andato a Daniele Fabbri, a seguire Diego Galmacci e al terzo posto Filippo Boldrini. I due presidenti, Severini e Marconi, hanno premiato e ringraziato i donatori più assidui.



