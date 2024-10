Nardella, porteremo la questione del Trasimeno a Bruxelles

"Porteremo il Trasimeno a Bruxelles. Perché la questione del lago non è locale e nemmeno nazionale ma deve diventare europea e noi del centrosinistra lo faremo": lo ha annunciato il parlamentare europeo del Pd Dario Nardella che ha incontrato sindaci, cittadini, associazioni d'impresa e sostenitori. Presenti la capogruppo uscente in Assemblea legislativa Simona Meloni e il candidato alle regionali Christian Betti.

"Uno dei temi più importanti per il voto per la Regione Umbria è proprio il futuro del Trasimeno" ha detto Nardella. "Ci siamo presi un impegno concreto - ha aggiunto - perché il 13 e il 14 novembre riceveremo a Bruxelles una delegazione dei sindaci e degli amministratori del Trasimeno per affrontare con i commissari europei, nella sede del Parlamento e con i funzionari della Commissione la grande questione del lago. Il tema della siccità, la tutela della biodiversità e la realizzazione delle infrastrutture per far affluire risorsa idrica al lago e così risolvere il problema ecologico, della pesca e quello complessivo dell'economia, del turismo e dell'agricoltura. Tutto ciò che non è stato fatto in questi anni proveremo a farlo noi".

Simona Meloni ha quindi ricordato di "avere portato molte proposte in Assemblea legislativa". "Tutte - ha proseguito - fatte in maniera seria e costruttiva ma ignorate da questa Giunta regionale. Il Trasimeno è un punto di forza di tutta l'Umbria e dell'Italia mediana. Grazie a Nardella che ha raccolto il nostro appello per la prima volta il Trasimeno diventerà oggetto di discussione e proposte in Europa. Deve riprendersi il posto che si merita perché l'Umbria ha bisogno di grandi cose e di svolgere un ruolo di protagonista nell'Italia mediana".

"Il quarto lago d'Italia non ha più bisogno di spot ma di concretezza" ha detto Betti. "Portare i sindaci a Bruxelles significa dare visione e concretezza e questo sta facendo il centro sinistra" ha concluso.



