Adolescente tenta rapina, voleva soldi per 'incidere trap'

Ha dichiarato ai carabinieri che lo hanno bloccato di avere tentato una rapina perché alla ricerca di soldi per incidere una canzone "trap" un adolescente accusato di essersi avvicinato all'entrata di un negozio di alimentari in uno dei centri della provincia di Terni con il volto coperto da passamontagna ed una pistola in pugno (risultata poi giocattolo), rivolgendosi "minacciosamente" alla persona all'interno chiedendo la consegna del denaro.

Secondo la ricostruzione dei militari la vittima, però, benché spaventata, era riuscita a chiudere la porta dell'esercizio, dando l'allarme e costringendo il rapinatore alla fuga in bicicletta.

Il ragazzo è stato quindi rintracciato a breve distanza dal negozio e i militari hanno anche recuperato la pistola che era stata nascosta nelle vicinanze, rivelatasi giocattolo, priva di tappo rosso all'estremità della canna. Dopo essere stato identificato è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia.



