Urso,spazio e aeronautica siano settori itaino Made in Italy

"C'è lo spazio da conquistare e da utilizzare. Lo spazio è una dimensione italiana, così come lo è l'aeronautica e per questo noi siamo convinti che possa sempre più diventare uno dei comparti trainanti del Made in Italy a più alto contenuto tecnologico": a dirlo è stato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a margine dell'incontro organizzato a Campello sul Clitunno, dall'Umbria aerospace cluster. "Abbiamo in Italia 15 distretti aerospaziali come questo in Umbria, ed è una risorsa italiana fatta di grandi imprese, ma anche di piccole che sono particolarmente competitive a livello globale" ha aggiunto.

"Per questo - ha affermato Urso - abbiamo fatto la legge quadro sulla space economy che norma, prima in Europa, l'attività dei privati nello spazio e che diventerà di ispirazione al prossimo regolamento europeo. Per questo abbiamo collocato sullo spazio oltre 7,3 miliardi di euro tra programmi nazionali e programmi europei, con fortissime ricadute sul nostro tema produttivo da qui al 2026. Abbiamo messo lo spazio quale priorità del piano Mattei, dando un nuovo ruolo alla base in Malindi, in Kenya, da dove partì l'avventura spaziale italiana, nella consapevolezza che con i Paesi africani ci possono essere nuove occasioni anche di crescita, di mercato, di sviluppo e di tecnologia".

All'incontro con le imprese umbre del settore ha partecipato anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.





