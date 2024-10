Urso, lavoriamo per il nucleare pulito anche in Italia

"Entro la fine di quest'anno realizzeremo il contesto legislativo che ci consentirà di installare anche in Italia impianti di nuove generazioni per produrre energia nucleare pulita": ad annunciarlo è stato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, che ha incontrato le imprese dell'aerospaziale dell'Umbria a Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. "Il presidente di Confindustria ha detto che ci sarà richiesto di installarli nei distretti industriali" ha aggiunto.

"Da qui a fine anno - ha detto Urso - realizzeremo una società nazionale per produrre e realizzare in Italia gli impianti nucleari di nuova generazione che potranno poi essere installati, appunto, laddove lo richiedono le imprese. Crediamo che l'Italia debba tornare a riaffermare il suo primato nella scienza e nella tecnologia. Oggi è assolutamente necessario garantire un costo dell'energia e una continuità di approvvigionamento energetico come soltanto l'energia nucleare può farlo, accanto allo sviluppo convinto dell'energia rinnovabile, e quindi idroelettrico, del fotovoltaico, dell'eolico e del geotermico".



