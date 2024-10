Salvini, orgoglioso lavoro fatto da Tesei e sua squadra

"Sono orgoglioso del lavoro che Donatella Tesei e la sua squadra hanno fatto. La campagna elettorale tra venti giorni finisce, è chiaro che è fondamentale presentarsi agli umbri, dopo cinque anni di buon governo, con dei numeri positivi, ma è altrettanto importante scaldare i cuori": così il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, collegandosi in diretta alla presentazione della lista dei candidati del suo partito alle prossime regionali in Umbria. "Di là le hanno provate tutte e le proveranno tutte" ha aggiunto.

"Avremo cinque anni impegnativi - ha detto Salvini - e c'è bisogno non solo che Donatella venga rieletta, e ne sono assolutamente convinto, ma che venga accompagnata da una pattuglia della Lega forte, determinata e compatta. Più Lega ci sarà in Consiglio regionale più la garanzia per gli umbri che manterremo tutti gli impegni presi sarà assolutamente salva".





