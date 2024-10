Proietti, sanità Trasimeno conferma sistema in crisi profonda

Per la candidata presidente alla Regione Umbria, Stefania Proietti, "la sanità del Trasimeno conferma quanto abbiamo visto in oltre la metà dei Comuni umbri, un sistema in crisi profonda". "La presidente Tesei venga a Castiglione del Lago ad ascoltare medici, infermieri, sindaci e cittadini, che a noi raccontano il lento e costante depauperamento dell'ospedale a causa della pesante carenza di personale", chiede.

"Mancano anche gli specialisti - afferma Proietti in una nota - e dopo la mezzanotte il pronto soccorso non può più contare sul laboratorio analisi, né sulla radiologia. Invece è questa la sanità che vogliamo: un ospedale come a Castiglione del Lago ancora a misura d'uomo, insieme ai presìdi territoriali che in molte zone sono scomparsi. E questi avviene perché l'attuale amministrazione regionale ha preferito creare un mercato della salute sulla pelle delle persone, a vantaggio solo della sanità privata".



