Mancini, Lega, visita lo stabilimento Tafocoop a Tavernelle

Il presidente della seconda Commissione regionale Attività produttive e capogruppo della Lega Umbria, Valerio Mancini, annuncia di avere "visitato con grande piacere lo stabilimento della Tafocoop a Tavernelle".

"Un'azienda che era di proprietà di una multinazionale che è fallita - ricorda -, ma che è stata salvata grazie alla determinazione dei dipendenti della ex Trafomec che, mettendo ciascuno a disposizione la propria Naspi, hanno dato vita a una cooperativa, e hanno partecipato a bandi, senza interferenze della politica, riuscendo a risollevarne le sorti e diventandone soci".

"Un'azienda fallita e rinata grazie alla volontà degli ex dipendenti - scrive Mancini in una nota -, che oggi conta 28 soci e sei dipendenti che garantiscono un'ottima qualità di prodotti: una bella storia che dimostra come l'antidoto alla speculazione finanziaria sia la cooperazione. È stato determinante l'intervento di Confcooperative, che ringrazio, insieme anche alle maestranze che con loro lavoro hanno fatto di quest'azienda un'eccellenza a livello mondiale per quanto riguarda la produzione di trasformatori per nautica, ferrovie e industrie. Dal confronto con i soci e i lavoratori sono emerse alcune necessità, la più urgente quella di potenziare le infrastrutture con uno sfondamento dalla zona sud del Trasimeno allo svicolo di Chiusi della A1. Tutte istanze che mi impegnerò a rappresentare nelle sedi istituzionali affinché la Regione, che ha già dato prova di prestare massima attenzione alle imprese del territorio, possa mettere in campo azioni concrete a supporto di questa realtà che è un esempio di come il coraggio e determinazione possano risollevare il futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA