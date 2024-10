Filt Cgil denuncia, nuovi autobus elettrici fermi da mesi

"Numerosi autobus ecologici, elettrici al 100% e nuovi di zecca, sono purtroppo fermi da mesi. Succede in Umbria e per la precisione a Terni": a denunciarlo è la Filt Cgil, sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti, che evidenzia - in una nota - come "da diverso tempo questi mezzi di Umbria Mobilità, l'agenzia unica della Regione Umbria per il trasporto pubblico, siano parcheggiati in un deposito, uno vicino all'altro, senza targa e quindi senza possibilità di entrare in servizio".

"Ci chiediamo se sia normale - scrive in una nota Ciro Zeno, segretario generale della Filt Cgil Umbria - che la Regione, dopo aver fatto un investimento così importante, e parliamo di milioni di euro, tenga tutti questi autobus lì, immobili, a prendere la ruggine. Mezzi mai usati e vorremmo sapere il perché, visto l'importante impiego di denaro pubblico e soprattutto vista la grande esigenza di svecchiare il parco mezzi e di abbattere l'inquinamento in una città come Terni e in una regione che primeggia in Europa per utilizzo del mezzo privato".

"Quindi - chiede la Filt Cgil - quale è la ragione di questo spreco? Forse, come avevamo sommessamente fatto notare, esistono problemi per la ricarica degli autobus? Fatto sta che chi governa oggi l'Umbria dovrebbe spiegare". "La Filt Cgil dunque - conclude la nota - chiede che si faccia immediatamente chiarezza sul perché tanti danari pubblici siano fermi a marcire, mentre ci sarebbe davvero bisogno di investire seriamente nel diritto delle persone ad una mobilità pubblica ed efficiente".



