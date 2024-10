Con Dolci d'Italia a Spoleto viaggio nelle tradizioni

Si presenta come esperienza immersiva nella dolcezza, con cooking show, degustazioni, laboratori, appuntamenti culturali e intrattenimento, la 5/a edizione di Dolci d'Italia in programma a Spoleto dal 1 al 3 novembre.

Il Festival nazionale dei dolci e ha l'obiettivo di promuovere e far conoscere ad un pubblico eterogeneo una vasta cultura alimentare come quella della tradizione dolciaria italiana.

Ad illustrare le esperienze degustative e formative dedicate a tutti sono stati Aldo Amoni, presidente Epta Confcommercio Umbria, società organizzatrice dell'evento, il sindaco di Spoleto Andrea Sisti, il presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera, il presidente Gal Valle Umbra e Sibillini Pietro Bellini, la preside dell'Istituto Alberghiero di Spoleto Roberta Galassi e il presidente della Fondazione Carispo Dario Pompili.

A caratterizzare questa edizione saranno Le delizie dello Stivale grazie ad uno spazio espositivo (Sala degli Ori, tutti i giorni dalle 10 alle 20) dove sarà possibile ammirare, acquistare e gustare dolci tipici da tutta Italia. Tanti i produttori provenienti da 16 regioni italiane con specialità dei rispettivi territori: 23 città e 23 dolci presenti.

Dall'Abruzzo, Parrozzi e Parrozzini; dalla Calabria, Bocconotti di Mormanno; dalla Campania, Zeppoline di S. Giuseppe e Pastiera; dall'Emilia Romagna, Bomboloni Romagnoli e Bizantini; dal Friuli, Gubanetta; dal Lazio, Baci di Gaeta, Biscotti di Sezze e Grezzoni della Tuscia; dalla Liguria, Cubeletti di Rapallo; dalle Marche, Anicini al vino cotto; dalle Marche, Biscotti alla Vernaccia; dal Piemonte, Amaretti di Saronno; dalla Puglia, Cegliese; dalla Sardegna, Papassini; dalla Sicilia, Torroncini Siciliani; dalla Toscana, Panforte, Cubotti e Ricciarelli di Siena; dal Veneto, Tiramisù; dalla Valle Aosta, Tegole; ed infine dall'Umbria, Pampepato e Fave di Morti.

Al piano terra del Chiostro di San Nicolò, nel cuore pulsante della manifestazione, i visitatori troveranno inoltre lo Sweet show, un grande mercato dove sarà possibile ammirare, acquistare e soprattutto assaggiare prelibatezze dolciarie artigianali provenienti da ogni angolo d'Italia, dai fragranti biscotti alle crostate fatte in casa, fino ai cioccolatini raffinati.

Dolci d'Italia non è solo una festa per i sensi ma, come è stato spiegato, è anche un'occasione per avvicinarsi al mondo della pasticceria con passione e competenza.

Al secondo piano del Chiostro, infatti, la 'Sweet Academy' ospiterà alcuni dei migliori pastry chef del panorama italiano, pronti a svelare i segreti delle loro creazioni: sono attesi Tommaso Foglia (eletto Pastry chef dell'anno 2022 da Gambero Rosso e giudice dello show tv Bake off Italia - Dolci in forno), la chef Elena Ginevra Gasponi (celebre grazie a Bake Off Italia 2020) e lo chef Luca Fabbri, che in collaborazione con l'Associazione italiana celiachia accenderà i riflettori sui dolci senza glutine.

Non mancheranno, infine, i laboratori per bambini (Piccoli pasticceri crescono) e spazi di apprendimento per gli adulti, come occasioni uniche per diventare piccoli e grandi pasticceri.

Gli Sweet Lab a Palazzo Mauri sono invece dedicati agli adulti.

Il finale sarà poi all'insegna dei record. Domenica 3 novembre, alle 16, Corso Garibaldi si trasformerà in una straordinaria pasticceria a cielo aperto. In questo scenario, verrà preparata una cheesecake lunga ben 60 metri a cura di MenteLocale Foligno.

Per Dolci d'Italia, durante tutte e tre le giornate, spazio pure a spettacoli musicali, teatrali, visite guidate, trekking urbano e tante altre attività per divertirsi.



