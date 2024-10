Si reca in tribunale a Perugia con un coltello a serramanico

Si è presentato in tribunale, a Perugia, con un coltello a serramanico tenuto all'interno di un borsello, un uomo di 64 anni, di Cortona (Arezzo), che è stato denunciato dai carabinieri.

L'episodio - reso noto oggi dalla Procura generale di Perugia - è avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo si era recato in tribunale per presenziare a un'udienza che lo vedeva coinvolto come parte lesa.

Durante le attività di controllo, il personale di vigilanza preposto presso gli uffici giudiziari, con l'ausilio del metal detector, ha trovato all'interno del borsello il coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 23 centimetri.

L'uomo ha riferito che il coltello era rimasto inavvertitamente all'interno del borsello e che lo utilizzava esclusivamente per la pesca e per le attività agricole nel suo orto.

E' stato tuttavia richiesto l'intervento dei carabinieri di Perugia che hanno deferito il sessantaquattrenne all' Autorità giudiziaria.



