Regionali, istanza-reclamo del Fronte del Dissenso in Umbria

Il Fronte del Dissenso ha presentato al Collegio regionale di garanzia elettorale (con copia all'Ufficio servizio affari generali della presidenza regionale) un'istanza/reclamo contro l'impostazione grafica della scheda elettorale che verrà utilizzata nelle elezioni regionali del 17-18 novembre in Umbria. Lo riferisce il suo portavoce e candidato alla presidenza della Regione, Moreno Pasquinelli.

Secondo il Fronte del Dissenso, il posizionamento del suo simbolo immediatamente sotto quello della coalizione di centrosinistra per Stefania Proietti presidente "è illogico, danneggia il Fronte e, quel che più conta, può trarre in inganno gli elettori facendo pensare che il Fronte del Dissenso faccia parte della coalizione di centrosinistra.

"Rispettiamo l'esito del regolare sorteggio che ha attribuito al contrassegno della lista del 'Fronte del Dissenso' la posizione ottava - si legge nell'istanza - riteniamo tuttavia, che l'adeguata collocazione e posizionamento sulla scheda elettorale del suddetto contrassegno debba essere sull'ultima facciata della scheda, ovvero il primo della quarta colonna, seguito ovviamente dal contrassegno in nona posizione. Tale disposizione appare logica e corretta graficamente, in modo da rispettare tutti gli spazi e disposizioni della scheda, nonché lo stesso esito del sorteggio dei numeri di lista. Le ragioni di tale richiesta risiedono in primis nella tutela degli elettori, i quali, con tale collocamento, essendovi una palese commistione di simboli, potrebbero essere potenzialmente tratti in inganno o in dubbio, attribuendo erroneamente la lista del 'Fronte del Dissenso' alla coalizione di liste immediatamente precedente e viceversa. Pertanto, chiediamo che venga ricomposta la scheda di voto posizionando nella fattispecie il contrassegno della lista del 'Fronte del Dissenso' sull'ultima facciata della scheda stessa, primo della quarta colonna della scheda di voto".





