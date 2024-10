Presentata la lista 'Umbria Domani' a sostegno di Proietti

"Competenze civiche": è questo il filo rosso che lega i candidati della lista "Umbria Domani" a sostegno della candidata presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, "attivisti civici attraverso le proprie attività, l'associazionismo e il volontariato".

Nel simbolo della lista - presentata con una conferenza stampa - i colori del cielo, del sole, della terra.

Così - riferisce una nota - la candidata Proietti nel suo intervento: "Otto anni fa, ad Assisi, è nato un progetto visionario e civico che ha unito le migliori competenze e le migliori energie e che si è candidato a governare la città serafica senza aver mai fatto politica attiva, mettendosi a disposizione della comunità. Vogliamo un modello di politica che fa dell'esperienza di vita la vera tessera di partito, qualità umane e professionali messe al servizio degli altri, vite vissute in mezzo alla gente. Trovarci è stato naturale e naturale è stato condividere l'impegno per i nostri giovani, per l'ambiente, per il lavoro, per il volontariato, per il mondo dell'innovazione, dell'economia, dello sviluppo economico e della sanità pubblica. Il nostro non è un impegno limitato alla mia candidatura, né alla coalizione 'In Cammino per l'Umbria' che mi sostiene. E' un impegno per il domani: per questo la nostra lista si chiama 'Umbria Domani', e sarà la vera sorpresa di queste elezioni regionali".

Questi i nomi della lista: Ottavio Anastasi, detto Oriano, Nicola Avenia, Gabriele Biccini; Enrico Brugnoli; Giselda Marina Bruni; Giuseppe Capaccioni; Elisabetta Carbonari; Giuseppe Cardinali; Sara Cardoni; Carla Casciari; Pier Luigi Consalvi; Luca Ferrucci; Florido Fratini, detto Dino; Luca Augusto Mancini; Lucia Marinelli; Vinicio Martinoli; Carlo Ottone; Antonella Pulci; Bianca Maria Tagliaferri; Laura Zampa.



