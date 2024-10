Ostellari, il provveditorato alle carceri torna a Perugia

"Il provveditorato alle carceri sarà riportato in questa regione, avrà come sede Perugia ed è un atto che si è formalizzato con un decreto che è passato nell'ultimo consiglio dei ministri": ad annunciarlo è stato il sottosegretario della Giustizia Andrea Ostellari, al termine della visita alla casa di reclusione di Spoleto, assieme alla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e al segretario della Lega Umbria Riccardo Augusto Marchetti.

"Ovviamente c'è bisogno adesso dell'iter autorizzativo e della costruzione della squadra - ha aggiunto Ostellari - ma contiamo di arrivarci in brevissimo tempo e il provveditorato sarà competente per Umbria e Marche".

"Assieme alla presidente Tesei ci incontreremo di nuovo per dare avvio a una nuova stagione in termini di credibilità e sicurezza e per dare risposte a tutte le donne e gli uomini della polizia penitenziaria, ma anche della squadra dagli educatori che lavorano nei penitenziari di questa regione".

"Quando sono arrivato in questa terra c'era una scopertura di personale del 38%, oggi c'è ancora una scopertura, ma del 22%, quindi significa che le cose stanno cominciando a migliorare", ha evidenziato il sottosegretario.

"Fin da subito con il mio collega Del Mastro ci siamo messi a lavoro per dare risposte soprattutto alla polizia penitenziaria che ovviamente ha subito tagli notevoli nel passato, adesso abbiamo invertito un trend di marcia negativo", ha detto ancora Ostellari.

Che sollecitato sulle prossime elezioni regionali ha spiegato che "non si tratteranno di un test elettorale per il governo, i test importanti - ha detto il sottosegretario - sono gli impegni che ci prendiamo sui territori, come quello assunto stamani".





