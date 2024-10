Verini, la sanità pubblica è al collasso

"Mentre stiamo discutendo, qualche presidente di Regione ha perfino paventato il rischio della chiusura dei pronti soccorso. La sanità pubblica è al collasso e l'Umbria è tra le situazioni più gravi. Occorre invertire la rotta": a chiederlo è il senatore del Pd Walter Verini. "La legge di bilancio del Governo prevede ulteriori tagli. Occorre invece destinare davvero risorse serie agli ospedali, alle apparecchiature sanitarie, alla medicina territoriale e alla prevenzione".

"E occorre assumere medici, tecnici, infermieri - sostiene Verini -, investendo anche sulla qualificazione e sul sostegno vedo alle professioni sanitarie e agli operatori che svolgono, in condizioni difficili, un compito straordinario a tutela della salute dei cittadini. Come Pd a tutti i livelli, come ha ribadito con grande chiarezza anche la segretaria Schlein, ci battiamo per questi obiettivi. La salute e la sanità pubblica vanno difese e non è tollerabile che anche in Umbria migliaia di cittadini siano costretti a rinunciare a un diritto fondamentale: quello alla cura. Lo abbiamo ribadito anche all'incontro tra l'Ordine dei tecnici di radiologia medica e delle professioni tecniche di riabilitazione e prevenzione con i parlamentari umbri, cui abbiamo preso parte ribadendo anche la piena disponibilità ad un confronto permanente durante e dopo il dibattito sulla legge di bilancio".



