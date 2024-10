Il primo concorso letterario in Italia rivolto ai detenuti

Si svolgerà sabato prossimo la cerimonia di consegna dei premi del primo concorso letterario in Italia rivolto alle persone recluse nei penitenziari.

'Destinazione Altrove - La scrittura come esplorazione di mondi senza tempo', è il titolo della nuova sezione speciale permanente inserita nell'ambito del Premio letterario internazionale Città di Castello giunto alla 18/a edizione, ideato e organizzato dall'associazione culturale "Tracciati Virtuali e dalla Società Dante Alighieri, con il sostegno e patrocinio del Comune, della Regione e della Provincia di Perugia.

Sabato 26 ottobre dalle 16.00, nella cornice del Teatro comunale degli Illuminati, sarò conferito il premio ai primi tre detenuti classificati.

Il progetto rientra fra le iniziative di collaborazione per favorire la crescita umana e culturale dei soggetti reclusi, come previsto dal protocollo d'intesa siglato il 28 marzo dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la Società Dante Alighieri e l'associazione culturale Tracciati Virtuali.

Presto verrà varata l'edizione 2025 e saranno promosse iniziative all'interno degli istituti penitenziari, come presentazioni di libri, incontri con gli autori, corsi di scrittura creativa.

Il senatore Walter Verini, che ha avuto un ruolo preminente nella creazione di questa sezione speciale, ha sottolineato che "l'emergenza carceri è drammatica" e "umanizzare il cittadino recluso è un fatto di civiltà e di sicurezza".

"Con questo progetto di straordinaria valenza sociale, ma non solo - ha spiegato il promotore della manifestazione letteraria, Antonio Vella - intendiamo contribuire alla crescita culturale delle persone recluse e al loro più completo recupero".

La cerimonia di premiazione vedrà la partecipazione dei 30 finalisti (dieci per ciascuna delle sezioni principali del premio) provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. A premiare i vincitori ci saranno anche gli altri membri della giuria della nuova sezione. A premiarli, una rappresentanza dei componenti della giuria, presieduta da Alessandro Quasimodo.





