Schlein, Governo Meloni ha dimenticato diritto allo studio

Giorgia Meloni e il suo Governo "hanno poco da festeggiare oggi: è la terza manovra che fanno e per tre manovre di fila hanno completamente dimenticato il diritto allo studio". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein oggi in Umbria per un tour elettorale a sostegno della candidata del centro sinistra alle prossime elezioni regionali, Stefania Proietti.

Per la segretaria del Pd "gli idonei non beneficiari delle borse di studio non dovrebbero nemmeno esistere" e ha parlato di "contraddizione in termini". "Tra l'altro - ha proseguito - gli affitti che sono rincarati del 30-40 per cento mentre Meloni e Salvini cancellano il fondo per l'affitto, fa sì che tante famiglie non riescono a far uscire di casa i propri figli per studiare. Mettere a rischio il diritto alla casa significa mettere a rischio il loro diritto allo studio e quindi il diritto al futuro di questo Paese".



