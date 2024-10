Ordine, lo psicologo di base un beneficio per tutti i cittadini

L'Ordine degli Psicologi dell'Umbria" accoglie con grande favore" la notizia dell'approvazione, da parte dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, della proposta di legge che istituisce in via sperimentale il Servizio di psicologia di cure primarie.

Una novità definita "molto importante per una regione purtroppo contrassegnata da elevati livelli di disagio psicologico".

A sottolinearlo è il presidente dell'Ordine degli psicologi dell'Umbria, David Lazzari, che ricorda a questo proposito l'elevato numero di domande presentate per il bonus psicologo "che in Umbria sono state superiori alla media nazionale". Un ulteriore elemento a sostegno della necessità di istituire la figura dello psicologo di base, arriva anche dai dati sull'uso di psicofarmaci: l'Umbria "è da anni ai primi posti in Italia".

Per l'Ordine regionale "il fatto che per gli umbri si renda disponibile la figura dello psicologo di base, che collaborerà nei distretti e nelle case di comunità in rete con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, è dunque una notizia molto importante e sarà un beneficio per tutti i cittadini". La legge prevede un primo stanziamento di risorse, ma da subito l'Ordine regionale degli psicologi auspica investimenti maggiori per rendere ancor più strutturato il servizio.

"L'impianto della legge, approvata all'unanimità da tutti i gruppi che ringraziamo, è molto positivo", ha detto Lazzari.

"Riprende in pieno - ha aggiunto - quello che è in discussione a livello nazionale". A livello locale l'Ordine degli psicologi lavorerà già dai prossimi giorni per favorire la strutturazione del servizio. "Inoltre chiederemo a tutti i candidati a presidente della Regione un impegno per aumentare i finanziamenti per i prossimi anni".



