Nuovi servizi e attività per la Casa della comunità di Amelia: inaugurata il 18 luglio dello scorso anno, la prima Casa della comunità istituita in Umbria, ospitata in una moderna sede ad Amelia, lungo la strada Amelia-Giove, è sempre più un punto di riferimento per la comunità cittadina per l'assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale.

La Casa della comunità di Amelia ospita numerosi servizi e attività: Cup (centro unico di prenotazione), prelievi ambulatoriali, ambulatori infermieristici, attività medica autorizzativa per presidi, consultorio, cardiologia, dermatologia, diabetologia, medicina sportiva, oculistica, otorinolaringoiatria, geriatria, nutrizionista, Aft, aggregazioni funzionali territoriali di medici di medicina generale, servizio vaccinale, assistenti sociali, attività riabilitative.

In ordine di tempo - riferisce una nota della - Usl Umbria 2 - è ripresa a pieno regime l'attività odontoiatrica con l'ingresso di tre specialisti, dopo una temporanea sospensione è tornata operativa l'attività cardiologica, attivato l'ambulatorio endocrinologico, incrementate le ore di attività dermatologica, aperto un ambulatorio di un medico di medicina generale, una stanza per le associazioni, è stato strutturato un percorso condiviso tra consultorio e servizio vaccinale del centro di salute nei corsi di preparazione al parto. Da evidenziare la forte integrazione con i servizi ospedalieri. In corso, inoltre, la riorganizzazione interna degli spazi per implementare la medicina di base prevedendo l'ingresso di otto medici di famiglia.

Alle attività dell'Aft, aggregazioni funzionali territoriali formate da medici di base e al potenziamento dell'assistenza infermieristica domiciliare dell'Adi verrà affiancato il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) che verrà trasferito dall'ospedale. Sono riprese, sul versante della medicina legale, le attività della Commissione Invalidi del distretto sanitario ed è stato spostato dall'ospedale alla Casa di comunità il servizio di emergenza territoriale 118.

La struttura, nel corso dei mesi, "grazie all'attenzione e all'impegno della direzione strategica della Usl Umbria 2, della direzione del distretto di Narni-Amelia e delle istituzioni", è stata quindi potenziata e implementata con l'apertura di nuovi servizi per rispondere in modo sempre più efficace ed efficiente ai bisogni di salute della comunità cittadina. "Con l'inserimento di medici di base all'interno della Casa della comunità e il trasferimento della continuità assistenziale unitamente a tutte le altre attività ambulatoriali sanitarie e socio sanitarie - spiega il direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2, Piero Carsili - si realizza il modello organizzativo che vede questa struttura territoriale come fulcro di tutto il percorso dell'assistenza nel distretto per realizzare la presa in carico globale dell'utente".



