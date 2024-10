Nevi, valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio

"Sono particolarmente contento di presentare questa iniziativa, perché uno dei nostri obiettivi, a livello nazionale, è valorizzare le tante, straordinarie eccellenze del nostro territorio. Oggi il protagonista è un prodotto un po' particolare dell'industria dell'artigianato, il pampepato, che penso possa rappresentare veramente anche l'identità culturale profonda del territorio umbro e ternano": così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e responsabile del dipartimento Agricoltura del partito, intervenendo alla conferenza di presentazione di "Sweet pampepato", il festival cultural-gastronomico che celebra il pampepato di Terni Igp.

La manifestazione si svolgerà nel centro storico della città umbra dal 22 al 24 novembre 2024.

"Queste iniziative che promuovono i prodotti locali - ha proseguito Nevi, secondo quanto riferisce una sua nota - sono molto apprezzate anche dai turisti, che per fortuna stanno arrivando in quantità importanti, anche grazie al buon lavoro portato avanti dalla Regione. Ringrazio anche Confartigianato, che si batte per la salvaguardia di questo straordinario tessuto di artigiani, che costituiscono un asset fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese. Il buon cibo, prodotto in modo sostenibile e tracciato, sono convinto stia diventando sempre più uno strumento di sviluppo economico e sociale del nostro territorio. Abbiamo delle performance di export straordinarie: i prodotti italiani vengono apprezzati moltissimo all'estero", "quindi è positivo costruire un prodotto che può incontrare il favore del consumatore", ha concluso.



