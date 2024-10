Campagna di prevenzione del tumore al seno sui treni in Umbria

"Frecciarosa 2024" viaggia anche sui treni in Umbria. Giovedì 24 ottobre saranno due i Regionali coinvolti nell'iniziativa per la prevenzione del tumore al seno: il treno R 4724 in partenza da Roma Termini (8.02) con arrivo a Perugia alle 10.44 e il treno R 4725 in partenza dal capoluogo umbra alle 11.05 con arrivo nella capitale alle 13.47.

A bordo dei treni, volontari della Fondazione IncontraDonna e medici messi a disposizione dall'Associazione italiana di oncologia medica forniranno gratuitamente consulenze e distribuiranno materiale informativo, compreso il "Vademecum della salute", redatto in collaborazione con il ministero della Salute, l'abc della prevenzione, con consigli per un corretto stile di vita utili a tutta la popolazione, scaricabile in versione digitale sia in lingua italiana che inglese.

Inoltre, sulla piattaforma "Frecciarosa.it" saranno prenotabili anche quest'anno i teleconsulti volti a ricevere chiarimenti, suggerimenti e indicazioni dal medico, che dovranno comunque essere successivamente integrate presso strutture del Sistema sanitario nazionale.

Frecciarosa 2024 è la campagna di prevenzione del tumore al seno promossa dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS con il patrocinio del ministero della Salute, che per tutto il mese di ottobre prevede consulti a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali.

"Il Gruppo FS - è detto in una sua nota - sensibile alle iniziative in ambito sanitario, ha rinnovato il suo impegno con il progetto Frecciarosa offrendo a cittadini e viaggiatori un servizio a tutela della salute, nella consapevolezza che un reale contrasto delle malattie oncologiche e in particolare del tumore al seno passa solo attraverso una corretta informazione e una sistematica prevenzione".



