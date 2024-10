Approvata la nuova legge regionale in materia di turismo

L'Assemblea legislativa ha dato il via libera, a maggioranza, alla nuova legge regionale in materia di turismo predisposta dalla Giunta.

Tra le modifiche sostanziali apportate in Commissione al testo originario, l'inserimento di una normativa concernente l'ospitalità turistica in soluzioni innovative, legate ad una forma di turismo esperienziale come le case sugli alberi, le botti e le grotte.

Approvato in Aula un emendamento che prevede l'introduzione nel testo della clausola valutativa sull'applicazione della legge.

L'iniziativa legislativa dell'Esecutivo regionale, che va ad abrogare e sostituire integralmente l'analoga legge regionale 8/2017, va ad adeguare le disposizioni normative regionali vigenti in materia di legislazione turistica alle evidenti e mutate condizioni del mercato turistico, frutto di approfondite riflessioni compiute anche di concerto con gli operatori del settore.



