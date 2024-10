Orvieto tra esperienze proposte da Opera romana pellegrinaggi

Orvieto è tra le esperienze proposte dall'Opera romana pellegrinaggi per il Giubileo 2025. Le attività sono state presentate nell'appartamento papale del palazzo Lateranense a Roma.

Presenti, tra gli altri, monsignor Baldo Reina, vicario generale della Diocesi di Roma, e la neo direttrice direttrice dell'Ufficio per la pastorale del pellegrinaggio del Vicariato di Roma - Opera romana pellegrinaggi, suor Rebecca Nazzaro, e la sindaca di Orvieto Roberta Tardani.

Tra le proposte l'itinerario "Roma e Orvieto: l'esaltazione e il coinvolgimento nell'arte spirituale" che dalla capitale porta a esplorare le bellezze della Città del Corpus Domini a partire dal Duomo e dal Pozzo di San Patrizio. "Una visita, un momento di grande emozione storico-artistica e spirituale - si legge nella descrizione - profondamente coinvolgente: l'incontro con il Sacro, disceso nella storia, per far proprio questo miracolo con la quotidianità, con l'oggi della propria esistenza".

Il percorso è inserito all'interno de "Le meraviglie dell'Italia Cristiana" proposte da Opera Romana Pellegrinaggi ed è frutto anche del rinnovato accordo tra Orp e Carta Unica Orvieto in virtù del quale il pass per accedere a tutti i monumenti, musei e siti di interesse della città sarà venduto e promosso dal portale Omnia for Italy.

Il prossimo step cui si sta lavorando è la creazione di un prodotto ad hoc per il Giubileo che colleghi Orvieto e Roma con l'abbinamento tra la Carta Unica e la Omnia Card. Il catalogo delle proposte di Opera Romana Pellegrinaggi per il 2025 sarà ora diffuso in tutte le Diocesi, le parrocchie, i gruppi e le associazioni cattoliche d'Italia.

Tardani sottolinea l'importanza dell'accordo e della collaborazione con Opera romana pellegrinaggi "non solo dal punto di vista della promozione turistica del territorio ma soprattutto per l'opportunità, in occasione del Giubileo, di diffondere e riaffermare il valore universale per la cristianità che ha Orvieto, città custode del Miracolo eucaristico e dalla quale la festa del Corpus Domini è stata promulgata al Mondo".

"L'obiettivo - ha aggiunto - è fare di Orvieto sia la meta di un percorso religioso dal significato profondo sia un accogliente punto di partenza verso la Capitale che sarà congestionata da grandi flussi di pellegrini e turisti che arriveranno da tutto il mondo. In questo contesto si inserisce e andrà ulteriormente valorizzato il ruolo di Carta unica, sulla quale l'amministrazione comunale ha convintamente investito negli ultimi anni, come interlocutore capace di mettere insieme e proporre l'intera offerta turistica principale della città e importante strumento di promo-commercializzazione".



