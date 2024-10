Mancinelli Orvieto cuore del programma di Uj winter

Anche per la prossima edizione di Umbria jazz winter i concerti al teatro Mancinelli rappresenteranno il cuore della programmazione artistica del festival. Riflettori accesi - sottolineano gli organizzatori - su Paolo Fresu, in scena con il trio (con Dino Rubino e Marco Bardoscia) e con il Devil Quartet, nonché con un progetto che lo vedrà affiancato, in trio e quartetto, oltre che da Rubino e Bardoscia anche da Bebo Ferra, Paolino Dalla Porta e Stefano Bagnoli.

Nuova produzione della Umbria Jazz Orchestra con Ethan Iverson, che ha arrangiato per l'occasione un repertorio di grandi musiche per il cinema: progetto in esclusiva per Ujw.

Dall'America arrivano il trio di Joel Ross, l'ultima star del vibrafono, con Jermaine Paul e Jeremy Dutton, ed i trii pianistici di Ethan Iverson, con Thomas Morgan e Kush Abadey, e Emmet Cohen, con Philip Norris e Kyle Poole.

Esordio a Uj per la venticinquenne cantante di origini americane e camerunensi, Ekep Nkwelle: ultima scoperta della vocalità jazz declinata al femminile che si esibirà con Luther S. Ellison, Jeremiah Edwards e Nazir Ebo.

Non può infine mancare il coro Gospel (in questa edizione è il Benedict Gospel Choir) la notte di Capodanno.

I biglietti per i concerti del Teatro Mancinelli sono disponibili online.

Il programma completo del festival arriverà dal 7 novembre.





