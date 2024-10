Ascani, da liste Proietti energie nuove e competenze

"Energie nuove, competenze ed esperienza. Il centrosinistra unito a sostegno di Stefania Proietti presentato a Terni è tutto questo. Ciò che serve alla regione per voltare pagina dopo cinque anni di malagestione targata Tesei": così Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata del Pd. "Le candidate e i candidati delle liste che compongono l'alleanza 'Umbria in Cammino' sono espressione del progetto che riteniamo indispensabile per tornare a far crescere il nostro territorio: donne e uomini in ascolto dei reali problemi e delle esigenze degli umbri e con una visione e un progetto di sviluppo per rimettere la regione e i cittadini al centro" aggiunge. "Sanità e scuola pubblica, infrastrutture, lavoro, giovani: queste liste competitive e plurali sono il supporto giusto per accompagnare Stefania nella sua corsa alla presidenza della regione e avere finalmente politiche risolutive ai nodi che non consentono all'Umbria di essere protagonista e alle umbre e agli umbri di vedersi riconosciuti i propri diritti" conclude Ascani.



