Presentate liste per Proietti, candidata presidente in Umbria

Presentate al teatro Sergio Secci di Terni le sette liste dell'alleanza "Umbria in cammino" che sostiene la candidata presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, per centrosinistra e civici. "Sette liste che mostrano la compattezza, la competenza, la volontà della nostra coalizione", ha detto Proietti secondo quanto riferisce il suo comitato elettorale.

"Abbiamo preferito non sprecare energie nelle chiacchiere che hanno preceduto questo momento - ha sostenuto la candidata presidente -, rispondendo invece con i fatti, con questi 140 candidate e candidati che ci restituiscono la fotografia della nostra Umbria, quella che vogliamo portare al governo della Regione e che è fatta di competenze, di motivazioni, di ideali".

"Sul programma avevamo già le idee chiare - ha spiegato ancora Proietti - e mettendoci in cammino per l'Umbria attraverso i 92 Comuni della nostra regione, abbiamo avuto conferma di ciò che ci chiedono i cittadini: la sanità prima di tutto, in un sistema che si sta sfaldando. Rivogliamo una sanità pubblica, prossima alle persone, che dia risposte ai loro bisogni. E poi l'ambiente, lo sviluppo economico, le infrastrutture e il trasporto pubblico, l'innovazione e la sostenibilità, con l'attenzione sempre puntata sui nostri giovani che hanno il diritto di restare a vivere e lavorare nella loro regione, di avere fiducia nella loro regione, di avere un futuro qui. E dunque un programma di vera vicinanza alle persone e con le persone al centro".



