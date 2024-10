Un uomo di 79 anni è morto in seguito a uno scontro tra due auto avvenuto a Perugia in strada Castel del Piano Bagnaia. Lo si apprende dai vigili del fuoco intervenuti su richiesta del 118.

Secondo gli stessi vigili si è trattato di un frontale tra due vetture per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale. La vittima è uno dei conducenti.



