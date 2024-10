Forza nuova non deposita candidatura per regionali Umbria

Non ci sono Roberto Fiore, Forza Nuova, e Francesco Miroballo, Umbria Autonoma, tra i nomi dei candidati presidente della Regione Umbria depositati entro la scadenza dei termini. Entrambi erano stati invece annunciati in lizza nelle scorse settimane.

"Devo purtroppo constatare che i nostri appelli per una coalizione fra le cinque liste del dissenso e antisistema sono andati a vuoto" ha spiegato il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore. "Ritengo quindi poco serio e deleterio - ha aggiunto - lo scontro fra formazioni che sui temi fondamentali la pensano allo stesso modo. Forza Nuova pertanto non si presenterà e dedicherà questo mese alla creazione ufficiale di tre sezioni (Val Nerina, Terni e Perugia) e da appuntamento al popolo umbro già da dicembre con l'apertura di una prima sede sul territorio umbro".



