Camera commercio, per Umbria del turismo 'un decennio d'oro'

Un balzo in dieci anni, dal 2014 al 2024, dall'8,1% all'11,2% (o dal 7,7% all'11,6%, se si prende solo il numero dei lavoratori dipendenti, escludendo quelli familiari) del peso del turismo nell'economia regionale dell'Umbria emerge dal report della Camera di commercio dell'Umbria sull'andamento del settore turistico allargato (ossia considerando le attività di alloggio e ristorazione, più le attività dei servizi delle agenzie di viaggi, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse) nella regione nell'ultimo decennio e, per quanto riguarda i bilanci economico-patrimoniale delle imprese del settore, nell'ultimo quinquennio 2019-2023.

Un settore, quello del turismo allargato, che peraltro in Umbria - secondo i dati - vede le aziende attive irrobustirsi non poco, passando da una grandezza media di 4,1 addetti a una di 5,6 addetti per impresa, con un balzo "significativo" dal 2099 al 2024, quando la dimensione delle aziende del settore del turismo allargato è salita da 4,7 ad appunto 5,6 addetti per azienda. Un irrobustimento che risulta evidente anche se si guarda alla composizione degli addetti, con meno addetti familiari nel decennio (da 7mila 464 a 6mila 596) e più addetti dipendenti, aumentati i dieci anni del 65,9%, passando da 15mila 567 a 26mila 170.

Quanto al numero delle aziende attive (ossia quelle effettivamente operanti) del settore del turismo - si legge in un comunicato della Camera di commercio -, erano 5 mila 702 nel terzo trimestre 2014 e sono rimaste pressoché stazionarie (nel terzo trimestre 2014 sono 5mila 811), per la precisione mostrando un incremento dell'1,9%. Appunto, imprese stazionarie come numero ma con addetti in forza crescita, che significa aumento della dimensione media aziendale delle attività del settore.

Risultati che pongono il settore del turismo allargato in Umbria non solo nella situazione di aver recuperato i livelli pre-pandemia (nel terzo trimestre 2019, ultimo anno prima del Covid, gli addetti erano 27mila 616), ma di essere andato abbondantemente sopra quei livelli (nel terzo trimestre 2024 gli addetti totali del settore turistico allargato sono 32mila 756).

E il numero degli addetti del settore turistico allargato toccato nel terzo trimestre 2024 è il più elevato di sempre.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA