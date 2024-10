Alle regionali in Umbria Tesei unica candidata anche 5 anni fa

C'è una candidatura in più rispetto a cinque anni fa, nove invece di otto, tra quelle depositate in vista delle regionali in Umbria. L'unica presente allora e oggi è Donatella Tesei, presidente uscente del centrodestra e ricandidata sostenuta dalla stessa coalizione.

Alla tornata elettorale del 17 e 18 novembre, la governatrice leghista e Stefania Proietti, indicata dal campo largo del centrosinistra (con due candidati di Italia viva con i Civici umbri) e sulla carta sua principale antagonista, si presentano con lo stesso numero di liste a sostegno, sette.

Tra gli altri candidati due formazioni ciascuno sostengono Marco Rizzo e Fabrizio Pignalberi, una Moreno Pasquinelli, Martina Leonardi, Giuseppe Paolone, Elia Francesco Fiorini e Giuseppe Tritto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA