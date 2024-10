Torti riconfermato alla guida dell'associazione Le Infiorate

Giuliano Torti è stato riconfermato alla guida dell'associazione Le Infiorate di Spello. Il nuovo consiglio direttivo è stato votato dai maestri infioratori e nella prima seduta ha provveduto a definire le cariche degli altri membri eletti.

Torti - è detto in un comunicato delle Infiorate - sarà coadiuvato durante il suo mandato da Gianni Donati (vicepresidente), Daniele Santarelli (tesoriere), Ilenia Mischianti (segretaria) e dai consiglieri Michele Brilli, Danilo Fastellini, Moira Mingarelli.

Appartengono al consiglio direttivo come membri di diritto il sindaco di Spello Moreno Landrini in qualità di presidente onorario, Maria Grazia Bertini, delegata del sindaco, Gianni Agostinelli, delegato della Pro Loco Spello, Don Diego Casini, priore della Collegiata di Santa Maria Maggiore e San Lorenzo Martire in Spello, e Manola Trabalza, delegata dell'Istituto Comprensivo Galileo Ferraris di Spello.

Nell'esprimere gratitudine a tutti gli infioratori e ai membri del direttivo per averlo riconfermato alla presidenza dell'associazione, Giuliano Torti ha rivolto un particolare ringraziamento al consiglio precedente "per il grande lavoro svolto nei tre anni appena trascorsi". "Anni complicati - ha aggiunto - per la riorganizzazione della manifestazione nel periodo post pandemia. Il mio pensiero, e confido che sia quello di tutto il nuovo consiglio, è di lavorare sempre al meglio e in piena sinergia, per la nostra manifestazione e per Spello, 'Città d'Arte e di Fiori'. Ci attendono altri tre anni di impegno e collaborazione fruttuosa. Un augurio di benvenuto e di buon lavoro ai tre nuovi consiglieri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA