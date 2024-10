Al via deposito candidature presidente per regionali in Umbria

E' cominciata la presentazione di candidati o candidate presidente e delle liste per le elezioni regionali in Umbria in programma il 17 e 18 novembre prossimo.

Operazioni che si svolgono presso il tribunale civile di Perugia.

Nella prima parte della mattinata di venerdì risultano presentati i candidati presidente Marco Rizzo, appoggiato da Democrazia sovrana e popolare, Moreno Pasquinelli, Fronte del dissenso, e Fabrizio Pignalberi, quinto polo per l'Italia.

Le candidature potranno essere presentate fino alle 20 di venerdì e fino alle 12 di sabato.



