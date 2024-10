UJ, a Carlo Pagnotta il DownBeat Lifetime Achievement Award

Il direttore artistico di Umbria Jazz, Carlo Pagnotta, ha vinto il prestigioso DownBeat Lifetime Achievement Award.

Questo importante riconoscimento - spiega Umbria Jazz in una nota - assegnato dalla storica rivista DownBeat, è un omaggio alla passione e alla visione di Carlo Pagnotta, alla sua storia e all'impegno nel promuovere e diffondere la cultura jazzistica in Italia e nel mondo, rendendo Umbria Jazz uno degli eventi più amati e apprezzati a livello internazionale.

"Grandissima soddisfazione" è stata espressa da Gian Luca Laurenzi, presidente della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, "per l'ennesimo riconoscimento all'attività ed alla passione del nostro fondatore e direttore artistico Carlo Pagnotta che ha ricevuto dalla rivista statunitense Downbeat il prestigioso 'Lifetime Achievement Award'. Tale premio da parte della principale e più autorevole rivista del settore - ha sottolineato Laurenzi - è il meritatissimo riconoscimento alla genialità ed alla tenacia di un uomo che ha dedicato la propria vita alla crescita del Jazz, genere musicale da sempre utilizzato come strumento per sostenere la pace, il dialogo tra le culture, la diversità, il rispetto dei diritti umani e della dignità umana. A nome mio e del consiglio di amministrazione della Fondazione UJ, rivolgo a Carlo le nostre più sentite congratulazioni".



