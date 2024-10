Psi, Rometti costituisce un comitato di reggenza in Umbria

Il segretario del Psi, Enzo Maraio, preso atto delle dimissioni irrevocabili del segretario regionale dell'Umbria e di quello provinciale di Perugia, Federico Novelli e Ursula Masciarri, ha invitato Silvano Rometti, già assessore socialista umbro e membro della segreteria del Psi, a costituire in tempi rapidi un comitato di reggenza regionale che rappresenti il Psi, in questa delicata fase politica ed elettorale, pregandolo di portare a compimento il lavoro di chiusura della lista, di raccolta firme e di tesseramento, nelle more della celebrazione dei relativi congressi regionale e provinciale. Lo si legge in una nota.

"Riceviamo notizia della decisione di Federico Novelli e di Ursula Masciarri di lasciare i ruoli che ricoprivano nell'ambito del PSI umbro e ce ne dispiace. Dobbiamo - spiegano Gerardo Labellarte e Silvano Rometti, della segreteria nazionale del Psi -tuttavia ribadire che tali dimissioni non hanno alcuna motivazione plausibile e ragionevole. Il ruolo della Direzione nazionale nella preparazione delle elezioni umbre, impropriamente qualificato come 'ingerenza' rientra perfettamente nei compiti di indirizzo politico generale e di coordinamento che spettano agli organismi nazionali e sono stati esercitati nel massimo rispetto di tutte le articolazioni locali del Partito e della piena collegialità. Una collegialità alla quale Novelli e Masciarri, pur ripetutamente sollecitati, si sono sempre sottratti".



