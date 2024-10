Osteoporosi, esami gratuiti all'ospedale di Umbertide

In occasione della Giornata mondiale dell'osteoporosi, domenica 20 ottobre, il servizio di radiologia dell'ospedale di Umbertide e due medici specialisti reumatologi dell'Usl Umbria 1, che si occupano di malattie del metabolismo osseo, saranno a disposizione della cittadinanza per effettuare gratuitamente e senza necessità di richiesta medica un esame Moc (mineralometria ossea computerizzata) e fornire informazioni sui principali fattori di rischio per osteoporosi e fratture da fragilità.

Le visite si terranno dalle ore 8,30 alle 13.00 e dalle ore 14,30 alle ore 18.00. È necessario prenotarsi presso qualsiasi sportello Cup, FarmaCup o contattando il Numero Unico Sanità della Regione Umbria (da fisso 800636363; da mobile 0755402963).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA