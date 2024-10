Ospedale Narni-Amelia, 'ulteriori passi avanti'

In merito all'ospedale di Narni e Amelia, l'Inail consente la verifica del progetto esecutivo all'Asl Umbria2 e conferma la riduzione del tasso sotto il 3,50%. Lo riferisce un comunicato della Regione, nel quale si afferma in particolare: "L'Inail, direzione centrale patrimonio, ha confermato all'Assessorato regionale alle opere pubbliche la possibilità di far realizzare da parte dell'azienda Usl Umbria 2 che aveva già effettuato la relativa gara, la verifica del progetto esecutivo approvato definitivamente dalla conferenza di servizi. Infatti per gli appalti sopra i 20 milioni di euro è prevista obbligatoriamente per legge questa procedura rigorosa a garanzia di una esecuzione successiva dell'opera scevra da problematiche che in passato si creavano con frequenza.

Non solo, l'Inail attesta formalmente che in seguito a richiesta della Regione 'per quanto riguarda il canone di locazione, si conferma che sarà calcolato secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 1 e 3 del vigente Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari dell'Istituto che prevede che tale canone di locazione, tenendo conto della manutenzione straordinaria a carico del conduttore, non sia superiore al 3,5% del costo complessivo dell'investimento' e non del 6,50% circa che fino a pochi mesi fa bloccava di fatto l'operazione".

"Si sta quindi procedendo con ulteriori passi avanti - sottolinea la Regione - nella procedura verso l'avvio del cantiere relativo. Parallelamente l'Assessorato provvederà all'assegnazione dell'incarico progettuale per la realizzazione dell'investimento di 2 milioni di euro con fondi Fsc, per la realizzazione della rotonda sulla ex Ss 205 Amerina in modo da rendere compatibile il flusso di traffico stradale con quello in entrata ed uscita dal nuovo nosocomio".



