Mencaroni, l'imprenditoria umbra gradualmente più solida

"Il tessuto imprenditoriale dell'Umbria è diventato gradualmente più solido rispetto al passato e, anche grazie a questa maggiore solidità - ancora se ancora non adeguata a garantire, in media, elevati standard competitivi - riesce ad ammortizzare i contraccolpi del rallentamento della crescita registrata nel 2024 rispetto soprattutto al forte rimbalzo post covid del 2021 e 2022": è quanto sottolinea Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria.

"Occorre perseverare nell'opera di irrobustimento del tessuto imprenditoriale umbro - prosegue Mencaroni, in una nota dell'ente - supportandolo e spingendolo verso forme più avanzate e di miglioramento della produttività. Una partita, questa, che oggi si gioca nel campo della transizione digitale e di quella, collegata, della sostenibilità ambientale e sociale. Su questo, come noto, la Camera di commercio dell'Umbria è pienamente impegnata, a ogni livello e con le altre Istituzioni della regione, perché il maggior numero possibile di imprese compia questo salto di qualità sulla linea della doppia transizione, digitale ed ecologica, asse portante del programma dell'Ente camerale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA