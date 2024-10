Donna rapinata a Terni, un arresto

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Terni hanno tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per il reato di rapina aggravata, emessa dall'Ufficio del Gip del Tribunale di Terni, un 39enne nigeriano, senza fissa dimora e già indagato in passato, ritenuto responsabile di una rapina a una donna del posto.

L'uomo è stato rintracciato nella serata di martedì nella periferia della città.

L'episodio risale al primo pomeriggio dello scorso 3 ottobre.

Vittima una 39enne ternana alla quale era stata sottratta con violenza la borsa contenente la somma in contanti di circa 700 euro. L'uomo aveva percosso la donna dopo la sua reazione, minacciandola anche con un taglierino.

L'attività investigativa, coordinata dalla locale Procura, ha permesso di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti - riferiscono i carabinieri - e, grazie anche alla visione delle telecamere di sorveglianza, a mirati servizi di osservazione e ad ulteriori accertamenti delegati dall'Autorità giudiziaria, tra cui l'esame dei tabulati di traffico telefonico, sono stati acquisiti "inequivocabili elementi indiziari" - afferma una nota dell'Arma - nei confronti del 39enne, sulla scorta dei quali la Procura di Terni ha richiesto l'emissione del provvedimento cautelare. L'uomo, già richiedente asilo, è statao rinchiuso nel carcere di Sabbione.

Il prefetto Antonietta Orlando si è congratulato con il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Antonio De Rosa, "per la brillante operazione portata a termine dai militari delle sezioni radiomobile ed operativa".



