Riunione dei ministri al G7 Inclusione e disabilità

Si è aperta stamani con la riunione ministeriale, che porterà all'adozione della Carta di Solfagnano, la terza ed ultima giornata in Umbria del primo G7 Inclusione e Disabilità, iniziato lunedì con la cerimonia di accoglienza delle delegazioni ministeriali ad Assisi.

Al Castello di Solfagnano, in provincia di Perugia, con la partecipazione dei ministri del G7+UE e dei Paesi dell'outreach (Tunisia, Kenya, Sud Africa, Vietnam), si arriverà così alla Dichiarazione finale, un documento che rappresenta gli impegni dei ministri e dei paesi partecipanti al G7, ispirati dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Testo che arriva dopo la giornata preparatoria di ieri che ha visto anche la partecipazione di Enti e Associazioni nazionali e internazionali. Il lavoro per l'analisi delle priorità individuate dai Paesi G7, per scrivere la Carta di Solfagnano, si è sviluppato su sei panel di confronto grazie alla partecipazione di circa 160 delegati.

Tra i temi trattati l'accessibilità universale, l'inclusione come questione prioritaria di tutte le agende politiche, la vita autonoma e indipendente, la valorizzazione dei talenti e inclusione lavorativa, la promozione delle nuove tecnologie, la dimensione sportiva e ricreativa della vita, la dignità della vita e dimensione dei servizi, la prevenzione e gestione delle situazioni di emergenza e di post-emergenza, in particolare legate anche alle crisi climatiche.

Domani mattina la delegazione dei ministri che ha partecipato al G7 Inclusione e Disabilità verrà infine ricevuta in udienza dal Santo Padre in Vaticano. A Papa Francesco sarà così consegnata la Carta di Solfagnano.



