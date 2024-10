Pasquinelli, vincere le regionali umbre è il nostro piano A

"Il nostro piano A è vincere le elezioni e governare in Umbria perché possiamo farlo e siamo in grado di farlo": lo ha detto il candidato alla presidenza della Regione del Fronte del Dissenso, Moreno Pasquinelli, nel corso della conferenza stampa a Perugia per presentare Diego Fusaro come assessore alla cultura, in caso di vittoria.

"Noi - ha detto Pasquinelli - proponiamo una diversa architettura costituzionale. In base a questa maledetta legge elettorale che fece il centro sinistra, i consiglieri furono ridotti da 30 a 20 e furono ridotti gli assessorati che sono cinque. Ora noi siamo fieri e onorati di avere la presenza del filosofo Diego Fusaro che non è solo un grande valore aggiunto per la nostra lista del Fronte del Dissenso, ma è un valore aggiunto per questa regione perché vorremmo, se noi vinciamo - perché il nostro piano A è vincere le elezioni - costruire un assessorato alla cultura in una regione che deve fare della cultura un punto di forza".

Pasquinelli ha spiegato che il Fronte del Dissenso "è nato come movimento due anni e mezzo fa, come frutto della confluenza di tanti intellettuali e persone, militanti, di diversa provenienza politica e culturale. Noi - ha detto - ci consideriamo rivoluzionari conservatori. respingiamo questa modernità tecnocratica che noi chiamiamo cybercapitalistica che vuole subordinare l'uomo alle macchine e agli algoritmi. E quindi siamo per un nuovo umanesimo nella tradizione non solo italiana. Abbiamo in modo specifico in Umbria un programma che insiste nella nostra forza come regione che ha una tradizione spirituale e culturale fortissima. Noi puntiamo a governare questa regione e come minimo a entrare nel consiglio regionale per portare la voce di quelli che non hanno voce, di quelli che sono stati dimenticati sia dal centrodestra che dal centrosinistra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA