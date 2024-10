Infastidita da fischio su campo calcio presenta esposto

Sarà una verifica dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale a stabilire se supera il limite dei decibel previsti dalla legge il fischio dell'arbitro su un campo di calcio a sette di una parrocchia alla periferia di Perugia dopo che la proprietaria di un'abitazione vicina ha nuovamente presentato un esposto per chiedere controlli ed eventuali sanzioni. Accade a Ponte della Pietra e la storia è raccontata dalla Nazione sulle pagine umbre.

Il quotidiano spiega nell'impianto dove di giorno si allenano decine di ragazzi e di sera si svolgono partite di campionati amatoriali. La proprietaria dell'abitazione a fianco del terreno di gioco ha nuovamente presentato un esposto in Comune contro la parrocchia di Santa Maria della Misericordia (proprietaria dell'impianto) perché appunto, di sera, a suo dire il rumore prodotto dai giocatori della partita di calcio e dal fischietto dell'arbitro supera i decibel consentiti dalla legge.

Esposto per il quale Palazzo dei Priori ha ora chiesto una verifica all'Arpa.

La Nazione scrive che questione si trascina da almeno sei anni, seppur a fasi alterne. Nel 2018 ci fu una sanzione da 2.000 euro a carico del Centro sportivo italiano (che aveva preso in gestione il campo), poiché la sera dalle 20 fino alle 23 si svolgevano due o tre partite di calcio di campionati amatoriali. La multa fu comminata dal sindaco proprio perché - dopo le verifiche Arpa - venne constatato che il rumore del fischietto superava i decibel consentiti. Per questo, dopo l'ordinanza sindacale, l'organizzazione (tornata alla Parrocchia per questo motivo) decise di limitare gli incontri di calcio serali a uno e uno soltanto, con inizio alle 20.30 e conclusione perentoria alle 21.30.

A questo punto sarà l'Arpa a fare le verifiche del caso, ma nell'articolo si sostiene che "è molto facile che la soglia massima del rumore venga superata, dato che a quell'ora il limite è di 70 decibel, mentre il fischio dell'arbitro arriva più o meno a 130".



