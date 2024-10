Camera commercio, Mirabilia è modello vincente

Due giornate all'insegna del successo per la 12/a borsa internazionale del Turismo culturale e l'ottava Mirabilia Food&Drink. I due appuntamenti di punta di Mirabilia Network hanno riunito rappresentanti delle istituzioni e operatori del mondo del turismo a Umbriafiere, lunedì 14 e martedì 15 ottobre. Lo riferisce la Camera di commercio in un comunicato.

Il programma generale delle attività si è articolato anche nei giorni precedenti e successivi, per consentire ai buyers internazionali di conoscere meglio il territorio. La Borsa Internazionale del Turismo Culturale e Food&Drink 2024, organizzati da Mirabilia insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, hanno portato a Perugia circa 150 operatori del settore per la Borsa del Turismo e circa 250 per Food&Drink., provenienti da ogni parte d'Italia. Gli appuntamenti calendarizzati sulla piattaforma elettronica sono vicini ai 3mila 500 (circa 1.500 per il food e quasi duemila per il turismo). Assocamerestero e Ice hanno individuato e selezionato i buyers food, mentre IEG S.p.A. i buyers turismo. Le aziende seller provengono dai territori e sono state individuate dalle Camere di Commercio.

Nella nota si sottolinea che la sinergia culturale per una crescita sostenibile di Mirabilia si conferma un modello vincente.

Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, ha sottolineato che "bisogna lavorare insieme sui territori, per avere 'turismi condivisi'. Siamo di fronte a un passaggio fondamentale ed epocale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA