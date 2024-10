Sequestrati capi con marchi contraffatti di squadre di calcio

Capi di abbigliamento ed accessori con etichetta delle squadre di calcio della lega serie A, stagione 2024-2025 ma anche estere e abbigliamento Ferrari, con etichette "presumibilmente false" sono state sequestrate dalla guardia di finanza in un negozio di Assisi. L'intervento è stato compiuto nel quadro delle attività di controllo economico del territorio predisposto dal Comando provinciale di Perugia per il contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti.

Secondo la guardia di finanza un consulente tecnico "esperto del settore" appositamente interpellato, dopo avere esaminato i capi appurava che "erano del tutto contraffatti in quanto difformi dalla produzione originale degli sponsor dei singoli club".

Complessivamente, le operazioni di servizio presso il punto vendita portavano al sequestro di circa 1.500 tra capi di abbigliamento, accessori e buste relative ai marchi.

Il titolare dell'attività commerciale oggetto del sequestro, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Perugia, per la detenzione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza dell'opera o del prodotto.

"L'attività di servizio posta in essere dalle fiamme gialle di Assisi - è detto in una nota del Corpo - si inserisce nel più ampio contesto della tutela del mercato dei beni e servizi, della libera concorrenza e del contrasto alla produzione e commercializzazione dei prodotti contraffatti a tutela dei consumatori e degli esercenti onesti".



