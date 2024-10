Sei panel di confronto al G7 Inclusione e disabilità

Si tiene a Perugia, al Castello di Solfagnano, la prima giornata di confronto effettivo del G7 Inclusione e Disabilità. Sei panel di confronto in programma con la partecipazione di circa 160 delegati ed esperti da tutto il mondo che parleranno delle priorità individuate dai Paesi.

Una giornata preparatoria a quella di mercoledì, che sarà dedicata alla riunione ministeriale, con la partecipazione dei ministri del G7+UE e dei Paesi dell'outreach (sono stati invitati Tunisia, Kenya, Sud Africa, Vietnam e Cile) eal termine della quale verrà firmata la Carta di Solfagnano, un documento che rappresenta gli impegni dei ministri e dei paesi partecipanti al G7, ispirati dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

La Carta di Solfagnano contiene otto priorità sulle quali i Paesi G7 si impegnano ad agire e a sostenere politiche concrete di inclusione e di valorizzazione delle persone.

A confrontarsi oggi, invece, sono invece le delegazioni ministeriali e i rappresentanti del mondo associativo italiano e internazionale sui temi centrali del G7, trattati nei panel: inclusione come tema prioritario di tutte le agende politiche; accessibilità universale; vita autonoma e indipendente; valorizzazione dei talenti e inclusione lavorativa; promozione delle nuove tecnologie; dimensione sportiva e ricreativa della vita; dignità della vita e dimensione dei servizi; prevenzione e gestione delle situazioni di emergenza e di post-emergenza, in particolare legate anche alle crisi climatiche.

Durante la giornata oltre 20 associazioni che impiegano ragazzi con disabilità lavoreranno all'interno del Castello e forniranno il servizio accoglienza, di catering, cucineranno e serviranno ai tavoli.



