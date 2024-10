Liste Ferdinandi da comitato elezioni a laboratorio politico

Intende trasformarsi in "un vero proprio laboratorio aperto, un movimento civico, che si pone al servizio della città" il comitato elettorale di Vittoria Ferdinandi. E' quanto dichiarano in una nota congiunta i rappresentati e le rappresentanti delle liste Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria. "Siamo felici - spiegano in una nota congiunta - che quell'entusiasmo e quella passione che ha caratterizzato la nuova primavera di Perugia, siano rimasti intatti, facendo emergere ancora oggi la volontà di continuare ad essere il lievito di una nuova idea della politica, che si fonda sulla partecipazione e sul confronto. Un impegno per la città e con la città, che sarà assicurato per amore di Perugia".

I sostenitori di Ferdinandi ricordano quindi "una bella assemblea, viva e partecipata" alla presenza di Vittoria Ferdinandi e nella quale si è svolto un confronto con Stefania Proietti. "Lontani - sottolineano - dai vecchi posizionamenti politici e da ipotetiche candidature di bandiera. Abbiamo invece colto l'occasione per dialogare a lungo con lei, con l'autonomia di chi è davvero libero e pronto ad elaborare anche pensieri complessi e a lavorare per il bene comune. Stefania è stata generosa e pronta a rispondere su tutti i temi, a partire da quelli più sentiti che hanno caratterizzato il nostro programma elettorale partecipato. E' un impegno importante quello di mettersi al servizio di un grande progetto politico, largo e plurale. Sta facendo lo sforzo di portare la politica ad aprirsi per andare incontro ai bisogni, alle ragioni di ogni persona e di ogni comunità. Ciò rappresenta per l'Umbria un'opportunità e una speranza".



